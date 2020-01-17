Bek Air обжалует отзыв лицензии эксплуатанта в суде

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания Bek Air, самолет которой потерпел крушение близ Международного аэропорта Алматы, обжалует решение об отзыве лицензии эксплуатанта авиакомпании в суде, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

В результате крушения самолета в Казахстане была приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

10 января 2020 года авиакомпания Bek Air направила обращение в министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана о том, что компания считает приостановление действия сертификата эксплуатанта компании «грубейшим нарушением».

Однако, Авиационная администрация Казахстана заявила о необоснованности доводов, приведенных в обращении Bek Air.

Согласно опубликованной Bek Air информации, компания направила заявление о признании решения «Авиационной администрации Казахстана» неправомерным и его отмене.

Как отмечается в заявлении, решением «Авиационной администрации Казахстана» о приостановлении действия сертификата эксплуатанта Bek Air до особого указания были нарушены законные интересы юридического лица и созданы препятствия к осуществлению его деятельности.

Компания отмечает, что в радиограмме направленной ей «Авиационной администрацией Казахстана» не содержатся причины приостановления действия сертификата, и разъяснения по принятому решению, что является нарушением соответствующего законодательства.

Также в радиограмме не указан срок приостановления действия сертификата, причины и условия его отмены, которые должны быть указаны в решении, отмечается в заявлении компании .

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.