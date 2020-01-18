Привлечение немецких компаний является приоритетом для Казахстана

18 января 2020 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Привлечение немецких компаний является приоритетом укрепления инвестиционных взаимоотношений Казахстана и Германии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу премьер министра Казахстана.

Данный вопрос обсуждался в рамках встречи вице-премьера Казахстана Романа Скляра и посла Германии в Казахстане Тило Клиннера.

В ходе встречи были обсуждены основные аспекты двустороннего взаимодействия, деятельность рабочей группы по укреплению сотрудничества в области инвестиций, а также дальнейшие перспективы укрепления дипломатических отношений двух стран.

Как отметил Скляр, на данный момент Германия является одним из важнейших партнеров Казахстана на международной арене, а отношения между двумя странами складываются в духе дружбы и взаимопонимания на протяжении многих лет.

Казахстанской стороной также отмечено, что в целях укрепления инвестиционных взаимоотношений двух стран, приоритетом является привлечение немецких компаний — признанных лидеров в сферах новых технологий и инноваций, в развитие новых производств, которые будут создаваться с применением цифровых технологий, а также внедрением элементов Индустрии 4.0. При этом немецким предпринимателям будет оказана всесторонняя поддержка.

По итогам встречи стороны договорились и дальше сохранять положительный вектор развития отношений и прилагать все усилия по их дальнейшему укреплению как в экономической, политической, так и в социальной сферах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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