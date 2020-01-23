Казахстан усилил контроль на границе с Китаем из-за вспышки коронавируса

БАКУ/Trend/ - Казахстан усилил контроль на границе с Китаем в связи со вспышкой неизвестного ранее коронавируса, сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Как отметил Бекшин, в первую очередь был усилен дистанционный термометрический контроль всех, кто прибывает из КНР.

«Рейсы из пяти городов Китая прибывают в Алматы и Нур-Султан. Все они на контроле. Во всех местах перехода границы с Китаем есть санитарно-карантинные пункты, которые также проводят дистанционную термометрию. Этот контроль усиливается», - сказал Бекшин.

Сообщается, что после того, как стало известно о заражении, Казахстан уже проверил свыше 13 тысяч пассажиров. На сегодняшний день больных пассажиров, прибывающих из Китая, не зарегистрировано.

«В Казахстане случаев регистрации зараженных коронавирусом нет. Но от этого, как вы видите, ни одна страна не застрахована. Проникновение зараженных возможно, но наша главная задача – не допустить распространения вируса внутри страны», - сказал Бекшин.

В Казахстане проводится активная работа с турфирмами. Всем выезжающим выдаются памятки с профилактическими мерами.

«В настоящий момент запрета на посещение Китая нет, однако не рекомендуется посещать провинцию Хубэй и город Ухань в частности», - отметил Бекшин.

Напомним, что на данный момент в китайском городе Ухань свирепствует вирус пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. По данным властей, большинство заболевших являются жителями Ухань, случаи заражения зафиксированы еще в 12 регионах страны. По последним данным, 617 человек заразились вирусом, 17 человек погибли.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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