Госсекретарь США вскоре посетит Казахстан

24 января 2020 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Казахстан с рабочим визитом, заявил Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По словам Тлеуберди, визит запланирован на первое-второе февраля 2020 года.

Напомним, что ранее сообщалось о намерениях Помпео посетить Казахстан в начале января 2020 года, однако вскоре Помпео отказался от данных планов.

Отметим, что развитие всеобъемлющего партнерства с США является одним из основных приоритетов внешней политики Казахстана. Последовательно развивается политический диалог на всех уровнях, в том числе на высшем.

На современном этапе казахстанско-американское сотрудничество определяется договоренностями, достигнутыми по итогам официального визита первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США (15-18 января 2018 года), в ходе которого лидеры двух стран приняли Совместное заявление «Казахстан и США: расширенное стратегическое партнерство в XXI веке».

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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