Крушение самолета Bek Air: тазы под самолетами для сбора масла из двигателей

БАКУ /Trend/ - Проверка самолетов казахстанской авиакомпании Bek Air выявила случаи течи в двигателях самолетов, отслоение стекол, использование скотча для защиты конструкции, изношенные шины, сообщила начальник департамента летной безопасности Авиационной администрации Казахстана Линда Орледи, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Напомним, что утром 27 декабря прошлого года самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из Международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53.

В результате крушения самолета в Казахстане была приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов модели Fokker-100.

Как рассказала Орледи, на самолетах авиакомпании были обнаружены множественные повреждения носового обтекателя.

«Дело в том, что за носовым обтекателем находится радар. Очень важно, чтобы соблюдались условия для надлежащей работы радара, установленного на борту воздушного судна», - пояснила она.

Также, она отметила, что на 50 процентах самолетов Bek Air на обоих двигателях отсутствуют идентификационные таблички, наличие которых является обязательным требованием.

Орледи сообщила, что на многих самолетах также была обнаружена протечка двигателей.

«Очень важно, если инженер по техническому обслуживанию обнаружил протечку, чтобы он зафиксировал это. Мы не нашли таких реестров. Эти протечки были настолько обширные, что наши инспекторы обнаружили тазы фактически под каждым воздушным судом Bek Air», - рассказала Орледи.

На многих самолетах для фиксации деталей использовался скотч, сообщила Орледи.

«На воздушном судне можно использовать скотч, но это должен быть специальный скотч и факт использования его должен быть письменно зафиксирован. Никаких документов по этому поводу не обнаружено», - отметила она.

Также был зафиксирован факт отслоения стекла в кабинах пилотов. По ее словам, соединения панелей в багажных отсеках самолетов Bek Air не имеют противопожарных лент или находятся в плохом состоянии.

Она также сообщила, что шины многих самолетов были изношены до такой степени, что на некоторых колёсах «просто не хватает целых кусков резины», а на всех бортах авиакомпании были обнаружены дыры на половых панелях багажного отсека.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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