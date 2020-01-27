В столице Казахстана задержали все авиарейсы

27 января 2020 00:49 (UTC+04:00)

Все рейсы задерживаются в аэропорту столицы Казахстана из-за непогоды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил представитель пресс-службы аэропорта Женис Ахметжанов.

В понедельник в Нур-Султане отменены занятия в школах и колледжах из-за метели и сильного ветра, управление образования города также рекомендует воздержаться от посещения дошкольных организаций и оставить детей дома.

"Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщает, что с целью обеспечения безопасности полетов на текущий момент задержаны на неопределённое время все рейсы на прилет и на вылет в связи со сложными метеоусловиями и ограниченной видимостью. Скорость ветра 20 метров в секунду, порывы доходят до 24 метров в секунду", - сообщил Ахметжанов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Казахстана поручил принять меры по недопущению распространения коронавируса из Китая
Казахстан 26 января 08:14
Казахстан сократит экспорт продукции агропромышленного комплекса в 2020 году
Бизнес 25 января 16:12
В Казахстане запустят третью программу индустриально-инновационного развития
Энергетика 25 января 15:49
МФК стремится расширить присутствие частного сектора в экономике Казахстана
Бизнес 25 января 15:47
Международная финансовая корпорация нацелена поддержать диверсификацию экономики Казахстана
Бизнес 25 января 13:40
Казахстано-китайкая нефтедобывающая компания закупит запчасти к насосам
Тендеры 25 января 13:13
Лента новостей
В США зафиксировали четвертый случай заболевания пневмонией нового типа
США 01:07
Знаменитый баскетболист погиб при крушении вертолета
США 00:37
В округе Лос-Анджелес при крушении вертолета погибли пять человек
США 00:19
Гуайдо прибудет в Канаду
Другие страны 26 января 23:58
В Иерусалиме на акции против призыва в армию задержали 38 ортодоксальных иудеев
Израиль 26 января 23:39
Трамп примет в Белом доме премьера Израиля и лидера оппозиции Ганца 27 января
США 26 января 23:21
Иран готов к расширению связей с Ливаном при новом правительстве
Политика 26 января 23:05
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд обратился к гражданам
Азербайджан 26 января 22:46
Премьер Нидерландов извинился за действия правительства страны во время Холокоста
Европа 26 января 22:43