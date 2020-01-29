Умер второй пилот Bek Air, разбившегося в декабре под Алматой

Скончался второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в конце декабря после вылета из аэропорта Алматы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления здравоохранения, передает Trend.

В катастрофе погиб командир воздушного судна, второй пилот выжил и был прооперирован. Ранее сообщалось, что он находился в стабильном состоянии.

"Сегодня умер второй пилот рухнувшего самолета Bek Air. В 18.00 часов в Службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния. Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны", - сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, пилот был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из городской клинической больницы №4 на амбулаторное лечение. В поликлинике находился под наблюдением кардиолога, хирурга, терапевта, психолога.

Выполнявший рейс Алмта - Нур-Султан самолет Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, включая командира воздушного судна, пострадали 69. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета. ААК совместно с британскими и европейскими экспертами начала проверку деятельности компании. Промежуточные итоги проверки выявили многочисленные нарушения в деятельности компании.

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