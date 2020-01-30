Казахстан организует дополнительные рейсы для вывоза оставшихся пассажиров из Китая

БАКУ/Trend/ - Казахстан организует дополнительные рейсы для вывоза оставшихся пассажиров из Пекина и Урумчи, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Согласно сообщению министерства, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Китае, Правительством Казахстана принимаются меры по предотвращению распространения коронавируса на территории Казахстана.

Так, с 27 января 2020 года приостановлено автобусное сообщение по направлениям Алматы – Нур-Жолы – Урумчи, Усть-Каменогорск – Майкапчагай – Урумчи, Жаркент – Хоргос – Кулджа, Аягоз – Бахты – Зимунай (в обоих направлениях).

Маршруты пассажирских поездов по направлениям Алматы – Урумчи и Нур-Султан – Урумчи будут сокращены до станции "Достык", то есть будут курсировать в пределах границы Казахстана (с первого февраля). Движение пассажирского поезда из Урумчи в Алматы будет приостановлено.

Также с первого февраля будет приостановлено железнодорожное сообщение по маршрутам Достык – Алашанькоу, Алтынколь – Хоргос.

С третьего февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение с Китаем. Регулярные рейсы выполнялись между казахстанскими городами Нур-Султан, Алматы и китайскими городами Пекин, Урумчи, Сиань, Санья, Хайкоу. В связи с этим, пассажирам необходимо оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Возврат сумм за авиабилеты будет осуществлен без штрафных санкций и в полном объеме.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 7,711 тысячи человек, 170 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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