В Казахстане было госпитализировано по подозрению на коронавирус более 50 человек

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 30 января в Казахстане было госпитализировано 54 человека в связи с распространением коронавируса. Как передает Trend в четверг, об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на пресс-конференции.

«Было госпитализировано 54 человека с вирусной инфекцией с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них 16 не подтверждено, они выздоровели и выписаны. На сегодняшний день в стационарах и инфекционных больницах находятся 38 человек, в особых условиях максимального санитарного наблюдения», - сказал Биртанов.

Биртанов отметил, что на базе Научного национального центра особо опасных инфекций в городе Алматы совместно с Национальным центром биотехнологии, согласно методике ВОЗ, налажена генетическая диагностика коронавируса, на данный момент проводятся все исследования.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 7,711 тысячи человек, 170 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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