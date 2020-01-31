В Казахстане выросло число госпитализированных из-за вспышки коронавируса

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 31 января в Казахстане госпитализировано 66 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, заявила ведущий инфекционист Казахстана, доктор медицинских наук Динагуль Баешева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Отметим, как сообщал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, по состоянию на 30 января в Казахстане было госпитализировано 54 человека в связи с распространением коронавируса.

«Продолжается мониторинг прибывших из Китая. Охвачен 81 процент прибывших людей. Речь идет только о тех, кто с шестого января приехал из Китая, а не обо всех, кто обратился с высокой температурой. На 31 января 66 человек госпитализированы в изолированные блоки с температурой и жалобами и острой респираторно-вирусной инфекцией. В стационарах остается 41 человек, выписано 25», – сообщила Баешева.

По ее словам, у всех госпитализированных берут пробы анализов и отправляют для дополнительного контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций в Алматы.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая почти достигло 10 тысяч человек, 213 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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