Казахстан готов оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Казахстанское правительство готово оказать Китаю посильную гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавируса в случае необходимости, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что Токаев направил Председателю КНР Си Цзиньпину письмо по вопросу распространения коронавируса.

Президент Казахстана также сообщил в письме о мерах, предпринимаемых правительством по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 11,221 тысячи человек, 259 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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