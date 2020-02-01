Казахстан готов оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом

1 февраля 2020 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанское правительство готово оказать Китаю посильную гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавируса в случае необходимости, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что Токаев направил Председателю КНР Си Цзиньпину письмо по вопросу распространения коронавируса.

Президент Казахстана также сообщил в письме о мерах, предпринимаемых правительством по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 11,221 тысячи человек, 259 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хуанган из-за коронавируса взял под контроль передвижения жителей
Китай 12:20
Китай призвал не создавать панику из-за коронавируса
Китай 11:12
Apple закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса
Китай 11:10
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит трубы
Тендеры 11:06
Британия сократит число сотрудников посольства и консульств в Китае
Европа 10:53
Крупная коммуникационная компания объявила дату запуска спутников с космодрома "Байконур"
ИКТ 10:44
Лента новостей
Access Bank: Потребительские кредиты растут, кредиты на жилье сокращаются
Финансы 12:46
Присоединяйся к EURO-2020. Интеллектуальный кубок в Баку с денежными призами
Спорт 12:45
На некоторых улицах Баку меняется схема движения автотранспорта
Транспорт 12:44
Помпео: В ближайшее время США назначат посла в Беларусь
Беларусь 12:42
Обнародованы данные экспорта одного из заводов SOCAR
Энергетика 12:41
Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
Культура 12:41
В Азербайджане названы округа с наибольшим и наименьшим числом кандидатов в депутаты
Политика 12:39
В Узбекистане будет создан Университет геологических наук
Строительство 12:38
Армения всячески затягивает исполнение достигнутых договоренностей по Карабаху - российские эксперты
Политика 12:38