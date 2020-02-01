Госсекретарь США Помпео прибыл с визитом в Казахстан

1 февраля 2020 21:53 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Казахстан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

"Майк Помпео прибыл в Казахстан", - сказал Смадияров журналистам.

В воскресенье Помпео встретится с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки. Запланированы встречи Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

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