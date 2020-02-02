Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Казахстан намерен обсудить вопросы торговли и инвестирования. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на его странице в Twitter.

"Рад посетить Нур-Султан, чтобы вновь подтвердить важность стратегических отношений США и Казахстана, основанных на общей приверженности миру, процветанию и безопасности. Я с нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей к развитию благосостояния наших стран", - сообщается в Twitter Помпео.

В воскресенье Помпео встретится с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки. Запланированы встречи Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

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