Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя

Национальный координационный центр экстренной медицины министерства здравоохранения Казахстана доставил из КНР на родину 83 казахстанцев, 80 из которых - студенты, находившихся в городе Ухань, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Об этом сообщила Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК при Правительстве РК.

В ходе полета наших граждан сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты. После проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города.

Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом.

В медучреждении эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь, тестирование на коронавирусную инфекцию.

В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями.

Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода.

По поручению Главы государства в КНР доставлена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий в объеме 13,6 тонн.

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