Россия передала Казахстану тест-системы для диагностики коронавируса

3 февраля 2020 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзор) передала Казахстану тест-системы для определения нового типа коронавируса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Роспотребнадзор.

Согласно сообщению, средства лабораторной диагностики нового коронавируса, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", были переданы на безвозмездной основе с целью недопущения ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Первого и второго февраля 2020 года необходимое количество российских тест-систем для определения 2019-nCoV было уже передано в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Узбекистан. Ожидается их поставка в Киргизию и Таджикистан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 17,206 тысячи человек, 362 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Крупнейший в мире производитель урана нарастил производство в Казахстане
Энергетика 12:31
Казахстан и Азербайджан находят взаимопонимание по всем вопросам - политолог
Политика 12:12
Майк Помпео поддержал реформы Казахстана по защите основных свобод
Бизнес 11:49
Казахстанская нефтегазовая компания закупит трубы
Тендеры 10:47
Россия закупает в Туркменистане полиэтилен
Энергетика 09:45
Россиян начнут эвакуировать из Китая самолетами ВКС из-за коронавируса
Россия 02:10
Лента новостей
Крупнейший в мире производитель урана нарастил производство в Казахстане
Энергетика 12:31
Азербайджан расширяет меры по борьбе с коронавирусом
Общество 12:30
Азербайджанская молодежь нашла средство от короновируса – узерлик (ФОТО)
Интервью 12:30
Грузия увеличила импорт молока
Бизнес 12:29
SOCAR обнародовала планы по бурению на блоке «Умид-Бабек»
Энергетика 12:25
План государственной стандартизации на 2020 год утвержден в Беларуси
Беларусь 12:19
ПАСЕ не ставит различие между страной, подвергшейся оккупации, и страной-агрессором - политолог
Политика 12:17
Китай не видит оснований для введения в отношении него ограничений в туризме и торговле
Китай 12:15
Туркменистан закупит партию новых автобусов Hyundai
Транспорт 12:13