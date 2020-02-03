Россия передала Казахстану тест-системы для диагностики коронавируса

БАКУ/Trend/ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзор) передала Казахстану тест-системы для определения нового типа коронавируса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Роспотребнадзор.

Согласно сообщению, средства лабораторной диагностики нового коронавируса, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", были переданы на безвозмездной основе с целью недопущения ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Первого и второго февраля 2020 года необходимое количество российских тест-систем для определения 2019-nCoV было уже передано в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Узбекистан. Ожидается их поставка в Киргизию и Таджикистан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 17,206 тысячи человек, 362 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.