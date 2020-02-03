Эвакуированные из Китая казахстанцы прошли тестирование на коронавирус

БАКУ/Trend/ - У всех эвакуированных из Китая граждан Казахстана подтверждено отсутствие коронавируса, сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Напомним, второго февраля 2020 года Национальный координационный центр экстренной медицины министерства здравоохранения Казахстана доставил из Китая 83 граждан Казахстана, 80 из которых - студенты, находившиеся в городе Ухань.

По словам Бекшина, у всех прибывших были взяты анализы на коронавирус.

«Состояние удовлетворительное, температура в пределах нормы. Жалоб не предъявляют. У всех лабораторно подтверждено отсутствие коронавируса», - сказал Бекшин.

Не смотря на это, пациентам надо оставаться в карантином в течение 14 дней, добавил он.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 17,206 тысячи человек, 362 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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