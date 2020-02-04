Казахстано-китайская торговля не повлияет на распространение коронавируса - министр

4 февраля 2020 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Торговые границы между Казахстаном и Китаем работают в обычном режиме, так как перемещение товаров не оказывает влияния на распространение коронавируса, заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

«Перемещение товаров не будет влиять на распространение вируса, поэтому на сегодня граница по перемещению товаров не закрыта. Контракты, которые были заключены продолжают работать. Единственно, по Уханю там убытков нет, когда мы приехали в Ухань, привезли наших производителей. Китайцы бесплатно предоставили павильоны, где наши смогли выставиться. Китай он всепоглощающий и наши товары как пылесосом смело. Сейчас отрабатывается вопрос о новых поставках», — сказал Султанов.

Он отметил, что доля китайского импорта составляет всего лишь 0,1 процента в общем объеме импорта Казахстана. Даже если товары из Китая прекратят поставляться на рынки Казахстана, это никак не должно отразиться на ценообразовании продуктов.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По данной приниче, на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 20,679 тысячи человек, 427 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ташкент прибудет самолет с пассажирами из Пекина
Узбекистан 17:31
Bek Air пойдет под суд за неуплату средств за возвращенные билеты
Транспорт 15:59
Индия отменила действующие визы гражданам Китая
Другие страны 14:35
Казахстанская нефтегазовая компания закупит запчасти к насосам
Тендеры 13:53
В Казахстане значительно вырос объем производства сахара
Строительство 13:42
В Казахстане совершенствуют инфраструктуру хранения и доставки продтоваров
Бизнес 13:32
Лента новостей
В Азербайджане будет создан новый питомник по разведению растений
Экономика 17:36
Азербайджанская компания расширит ассортимент хлебобулочной продукции
Бизнес 17:32
В Ташкент прибудет самолет с пассажирами из Пекина
Узбекистан 17:31
Госагентство по туризму Азербайджана обратилось к недобросовестным отельерам
Общество 17:30
Центр по продвижению инноваций в Азербайджане раскрыл планы на 2020 год
ИКТ 17:25
В Баку доставлены 18-метровые автобусы (ФОТО)
Общество 17:18
Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение субартезианских скважин в Газахе
Политика 17:13
Huawei планирует ускорить цифровизацию Узбекистана
Узбекистан 17:07
Президент Ильхам Алиев наградил Алибабу Мамедова орденом «Шараф»
Политика 17:07