Казахстано-китайская торговля не повлияет на распространение коронавируса - министр

БАКУ /Trend/ - Торговые границы между Казахстаном и Китаем работают в обычном режиме, так как перемещение товаров не оказывает влияния на распространение коронавируса, заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

«Перемещение товаров не будет влиять на распространение вируса, поэтому на сегодня граница по перемещению товаров не закрыта. Контракты, которые были заключены продолжают работать. Единственно, по Уханю там убытков нет, когда мы приехали в Ухань, привезли наших производителей. Китайцы бесплатно предоставили павильоны, где наши смогли выставиться. Китай он всепоглощающий и наши товары как пылесосом смело. Сейчас отрабатывается вопрос о новых поставках», — сказал Султанов.

Он отметил, что доля китайского импорта составляет всего лишь 0,1 процента в общем объеме импорта Казахстана. Даже если товары из Китая прекратят поставляться на рынки Казахстана, это никак не должно отразиться на ценообразовании продуктов.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По данной приниче, на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 20,679 тысячи человек, 427 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)