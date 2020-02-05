Казахстан увеличил объем средств, выделенных на борьбу с коронавирусом

5 февраля 2020 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Казахстан увеличил объем средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, с 1,5 миллиарда тенге (3,9 миллиона долларов) до 3,5 миллиарда тенге (9,2 миллиона долларов), заявил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, сообщает в среду Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По словам Смаилова, такая сумма объясняется дополнительными расходами на эвакуацию граждан Казахстана из Китая, закупку медикаментов, тепловизоров и другого необходимого оборудования.

Он также отметил, что на данный момент Казахстан не планирует ограничивать ввоз и вывоз товаров из Китая.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 24,551 тысячи человек, 493 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова).

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В одной из клиник Баку на карантине в связи с подозрением на коронавирус находятся семь человек
Происшествия 11:01
Казахстанское угледобывающее предприятие закупит запчасти
Тендеры 10:36
Бразилия направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Уханя
Другие страны 10:14
В Токио заявили, что не просили об отсрочке визита Си Цзиньпина в Японию
Другие страны 08:59
Объем пассажирских авиаперевозок в Китае сократился из-за коронавируса на 12,1%
Китай 07:45
Трамп назвал отношения США и Китая "вероятно, лучшими за всю историю их существования"
США 07:29
Лента новостей
Газовый госконцерн Туркменистана закупит трубы и металлопродукцию
Тендеры 11:39
Бахрам Багирзаде издал книгу о выдающемся азербайджанце (ФОТО)
Культура 11:36
На Филиппинах подтвердили третий случай заражения коронавирусом
Другие страны 11:31
Всемирные игры боевых искусств предложено провести в Туркменистане
Туркменистан 11:26
В Азербайджане начались мониторинги состояния очистных установок модульного типа - минэкологии
Общество 11:23
Туркменистан и Россия обсудили тему транснациональной преступности на Каспии
Туркменистан 11:22
Грузия сократила импорт сахара
Бизнес 11:21
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на закупку жалюзи и линолеума
Тендеры 11:19
Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
Транспорт 11:11