БАКУ/Trend/ - Казахстан увеличил объем средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, с 1,5 миллиарда тенге (3,9 миллиона долларов) до 3,5 миллиарда тенге (9,2 миллиона долларов), заявил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, сообщает в среду Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По словам Смаилова, такая сумма объясняется дополнительными расходами на эвакуацию граждан Казахстана из Китая, закупку медикаментов, тепловизоров и другого необходимого оборудования.

Он также отметил, что на данный момент Казахстан не планирует ограничивать ввоз и вывоз товаров из Китая.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 30 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 24,551 тысячи человек, 493 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова).

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.