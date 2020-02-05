Глава МИД Казахстана прибудет в Азербайджан

5 февраля 2020 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди посетит Азербайджан, сообщили в среду Trend в посольстве Казахстана в Азербайджане.

Как отметили в посольстве, Тлеуберди прибудет для участия во внеочередном заседании глав МИД стран Тюркского совета, которое пройдет шестого февраля в Баку

Отметим, что 13-14 октября 2019 года в Баку прошло заседание министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств. 15-16 октября состоялся VII Саммит Тюркского совета.

Тюркский совет был учрежден лидерами Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана третьего октября 2009 года в Нахчыване. Осенью 2019 года к ним присоединился Узбекистан.

Целью организации является развитие всестороннего сотрудничества между государствами, входящими в состав Совета.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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