Граждане Казахстана эвакуированы из Ухани в Россию и Узбекистан

5 февраля 2020 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Восемь граждан Казахстана было эвакуировано в Россию и Узбекистан из города Ухань (Китай), сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Сообщается, что все они были эвакуированы по просьбе казахстанской стороны ночью пятого февраля. Среди эвакуированных также есть студент Университета Яньцзи, ранее не выпущенный эпидемиологическими службами Китая из-за повышенной температуры.

Пятеро граждан будут находиться в Ташкенте под двухнедельным наблюдением врачей, а остальные трое - под наблюдением в Тюмени.

"Перед посадкой граждане Казахстана прошли дополнительную медицинскую проверку и среди них не было выявлено лиц с повышенной температурой или симптомами коронавируса", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Казахстан уже эвакуировал из города Ухань 83 гражданина, в том числе 80 студентов.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 24,551 тысячи человек, 493 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова).

Твиттер: @nargiz_sadikh

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