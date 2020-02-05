Казахстан эвакуирует своих граждан еще из ряда городов Китая

БАКУ/Trend/ - Казахстан организует дополнительные авиарейсы для вывоза своих граждан из Китая, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Казахстана в Китае.

Согласно сообщению, на данный момент посольством прорабатывается вопрос организации специальных авиарейсов из Пекина и Шанхая. Отмечается, что эвакуация будет произведена за счет государства.

Посольство отмечает, что информация о дате, времени и другие детали авиарейса будут сообщены дополнительно.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 24,551 тысячи человек, 493 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.