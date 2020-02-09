Токаев поручил наказать сотрудников госорганов, допустивших беспорядки в Казахстане

Сотрудники государственных органов, которые допустили беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, понесут наказание. Об этом заявил в воскресенье президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с [вице-премьером] Бердибеком Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь", - написал он на своей странице в Twitter.

Глава государства также выразил благодарность соотечественникам за твердую гражданскую позицию.

Беспорядки, вспыхнувшие в ночь на 8 февраля, унесли жизни восьми человек. Заместитель министра здравоохранения Камалжан Надыров в субботу вечером сообщил, что в больницах остаются 37 человек.