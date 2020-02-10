В Казахстане госпитализирован 21 человек из-за коронавируса

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 10 февраля 2020 года, в Казахстане были госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 127 человек с температурой и признаками ОРВИ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные министерства здравоохранения Казахстана.

Сообщается, что 106 из них были выписаны, в стационарах под медицинским наблюдением остается 21 человек.

За период с шестого января по восьмое февраля через пункты пропуска государственной границы с Китаем, в Казахстан прибыло 30 827 человек. На данный момент 30 804 человека были осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах.

"Из 83 эвакуированных граждан Республики Казахстан у 13 продолжает наблюдаться клиника ОРВИ легкой степени, с катаральными явлениями, без повышения температуры тела", - говорится в сообщении.

Cостояние граждан Казахстана, эвакуированных в Россию и Узбекистан, удовлетворительное, повышенной температуры тела, симптомов ОРВИ и жалоб не выявлено.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 40 573 человек, 910 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова).

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