Казахстан эвакуировал из Китая еще более 200 человек
БАКУ /Trend/ - Казахстан вывез из Китая еще 211 человек, в том числе 171 гражданина Казахстана и 40 граждан Кыргызстана.
Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана.
Рейс с 211 пассажирами на борту прибыл в город Алматы из Пекина 13 февраля в 7:00 (GMT +6).
Все граждане Казахстана были помещены в многопрофильную клиническую больницу города Алматы с соблюдением требований инфекционного контроля.
В свою очередь, граждане Кыргызстана были доставлены в Бишкек.
На данный момент состояние здоровья прибывших удовлетворительное, жалоб нет.
Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.
Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом на территории Китая превысило 60 тысяч человек, 1 369 из которых скончались.
За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
(Автор: Наргиз Садыхова)
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