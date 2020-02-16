На Мюнхенской конференции обсудили сотрудничество Казахстана и США

Вопросам инноваций и цифровизации будет дан приоритет в Казахстане. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Наше государство принимает все меры по борьбе с терроризмом. В прошлом году мы успешно провели операции по возвращению наших граждан из Сирии и Ирака. В этой связи хочу выразить благодарность правительству США за оказанную помощь», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на панельной дискуссии на тему «География имеет значение: Разговор о Центральной Азии».

Глава государства отметил, что политика Казахстана направлена на поддержание баланса между большими силами.

«Совсем недавно Госсекретарь США Майк Помпео посетил Казахстан. Это тоже является свидетельством укрепления связей между Казахстаном и США», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что в рамках экономического сотрудничества несколько крупных компаний США работают в Казахстане.

«Роль США для Казахстана велика. Я считаю, что у нас есть большие возможности для увеличения сотрудничества», - подчеркнул Президент Казахстана.

Напомним, в начале февраля этого года заместитель председателя КНБ РК Нургали Билисбеков рассказал обо всех этапах операции «Жусан» и подвел ее итоги.