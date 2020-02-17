Авиационная администрация Казахстана обнародует результаты проверки Bek Air

БАКУ/Trend/ - Авиационная администрация Казахстана до 27 февраля 2019 года направит результаты внеплановой проверки деятельности авиакомпании Bek Air в саму авиакомпанию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

Сообщается, что третьего февраля 2020 года постановлением специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султана прекращено дело по исковому обращению авиакомпании Bek Air к Авиационной администрации Казахстана с требованием отменить решение о приостановлении сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности.

В ходе судебного заседания эксперты Авиационной администрации Казахстана предоставили суду промежуточные итоги внеплановой проверки авиакомпании, проведенной после авиакатастрофы в Алматы.

Авиационная администрация Казахстана сообщала, что причиной приостановления действия сертификата эксплуатанта явилась катастрофа самолета Fokker-100, о чем прямо указано в радиограмме, направленной в адрес Bek Air после крушения самолета 27 декабря 2019 года.

Решение принято в соответствии с Законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", где определено, что действие сертификата ограничивается при выявлении существенных нарушений требований законодательства, которые представляют непосредственную угрозу безопасности полетов.

После крушения рейса Bek Air Авиационная администрация Казахстана приостановила действие сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности. Это решение обосновано тем, что за последние три года в авиакомпании произошли два крупных происшествия.

Кроме того, исходя из предполагаемого количества наработанных за это время летных часов АО Bek Air, частота серьезных проблем с безопасностью было значительно выше допустимого уровня безопасности для пассажирского авиаперевозчика.

В результате приостановки сертификатов была инициирована тщательная проверка действующего сертификата эксплуатанта авиакомпании, в ходе которой выявлен ряд нарушений.

Проверкой также был охвачен технический центр Bek Air, где производился ремонт воздушных судов авиакомпании. В результате были выявлены существенные нарушения первого уровня, на основании чего сертификат организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники гражданской авиации также был приостановлен до устранения проблем.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из Международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане были приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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