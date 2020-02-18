На лайнере Diamond Princess находятся женщины и дети из Казахстана

БАКУ/Trend/ - На круизном лайнере Diamond Princess, где зафиксирован коронавирус, находятся две женщины и двое детей 8 и 12 лет из Казахстана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Согласно сообщению, Посольство Казахстана в Японии постоянно находится в тесном контакте с данными гражданами и на сегодняшний день их состояние не вызывает тревоги, они не заражены коронавирусом. Тем не менее, они уже сдали анализы на наличие вируса.

"Как известно, корабль с 5 февраля находится на карантине, который должен завершиться 19 февраля. После завершения карантина и необнаружения вируса у наших граждан, последние могут быть выпущены с корабля. Японская сторона планирует дополнительно проверить каждого пассажира еще раз на земле, когда они будут покидать круизный лайнер", - говорится в сообщении.

Граждане Казахстана, находящиеся на борту чувствуют себя хорошо, никаких жалоб от них не поступало, говорится в сообщении.

"Их обеспечивают всем необходимым, в частности питанием и медицинскими средствами защиты. Скорее всего, эти граждане, после того как сойдут на сушу и если у них не будет обнаружен вирус, вернутся в Казахстан", - сообщает МИД.

Напомним, что судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось третьего февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, сошедший в Гонконге 25 января, у которого обнаружен новый тип коронавируса. По решению властей Японии, на круизном лайнере объявлен карантин, который должен завершиться 19 февраля.

По последним данным, общее число заболевших на судне достигло 454 человек, из-за чего лайнер превратился в крупнейший очаг коронавирусной инфекции за пределами Китая.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 73 335 человек, 1 873 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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