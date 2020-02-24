В Казахстане пресекли международный канал поставок оружия

Казахстан 24 февраля 2020 08:50 (UTC+04:00)
В Казахстане пресекли международный канал поставок оружия

В июне 2019 года Комитетом национальной безопасности Казахстана пресечен незаконный международный канал поступления огнестрельного оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», сообщается на официальном сайте КНБ Казахстана.

Из незаконного оборота изъято три автомата Калашникова, три гранатомета, две боевые гранаты, 14 пистолетов, более 1700 патронов и комплектующих к оружию.

К уголовной ответственности привлечены 10 жителей города Алматы и Алматинской области.

«В ходе досудебного расследования установлены факты соучастия в совершении уголовного правонарушения сотрудника органов внутренних дел. Должностным лицом осуществлено хищение боеприпасов, числящихся на балансе МВД страны.

Наряду с этим, ликвидирована деятельность кустарной мастерской по сборке оружия», - сообщили в КНБ.

27 января 2020 года приговором Алмалинского районного суда Алматы подсудимые осуждены к различным срокам лишения свободы.

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