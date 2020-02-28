Президент Казахстана: Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы

БАКУ/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны принять меры для защиты здоровья населения на фоне распространения коронавируса в мире, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Twitter президента.

Как отметил Токаев в своем сообщении, текущее положение дел по распространению коронавируса приобретает угрожающие масштабы.

"Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы. Правительству поручено принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья наших граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов", - написал Токаев.

Отметим, что по состоянию на 28 февраля 2020 года в Казахстане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 83 376 человек, 2 858 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 60 странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Италии, США, Канаде, Сингапуре, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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