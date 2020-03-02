Казахстан готов продавать нефть Беларуси при условии уплаты экспортной пошлины. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



"Наша страна, когда экспортирует нефть, использует таможенную пошлину. На нефть она в размере $60 за тонну и около $30 - за переработанный продукт", - отметил Кайрат Торебаев.



"Беларусь, в случае заключения соглашения между нашими странами, должна будет тоже использовать эту экспортную пошлину, чтобы не было перетоков нефти из Казахстана в Европейский союз через ее территорию. Нам нужно обезопасить свой рынок в том плане, чтобы не было реэкспорта. По нашим подсчетам, если мы не будем использовать этот механизм, потери составят порядка $200 млн с учетом того, что сейчас потребность Беларуси, которая нам была озвучена, составляет 3,5 млн т нефти", - сообщил вице-министр.



По его мнению, соглашение между Беларусью и Казахстаном по поставкам нефти должно быть заключено, так как это в интересах обеих стран. "Мы надеемся, что белорусские коллеги смогут правильно садминистрировать этот вопрос и гарантировать нам то, что не будет реэкспорта, а тот товар, который будет производиться на НПЗ Беларуси, будет потребляться внутри страны, - подчеркнул Кайрат Торебаев. - Мы ждем механизма гарантирования, для этого есть широкий спектр возможных решений, например, сделать балансный анализ и анализ того, где и кем нефтепродукты будут потребляться".



Также вице-министр сообщил, что в настоящее время переговоры идут, соглашение о поставках нефти будет подписано, как только белорусская сторона предоставит механизм гарантирования.