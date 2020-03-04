В Казахстане увеличена производительность Шардаринской гидроэлектростанции

На Шардаринской гидроэлектростанции в Казахстане проведена модернизация, мощность продукции увеличилась на 26%. Как передает Trend со ссылкой на Казинформ, об этом сообщили в Региональной службе коммуникаций Туркестанской области страны.

"Если до ремонтных работ вырабатывается 100 мВТ электроэнергии, то сейчас объем производства достиг 126 мВт. В итоге уровень обеспеченности региона электроэнергией вырос на 14%. До модернизации этот показатель составлял всего 8%", - сообщил заместитель главного инженера АО «Шардаринская ГЭС» Нурлан Аманов.

Как стало известно, в ходе модернизации четыре генератора на станции заменены современным немецким оборудованием.

«Устаревшее оборудование в комплексе, которое имеет почти полвека истории, полностью заменено на новое, в рамках Карты индустриализации страны. В результате возросли объемы продукции, вода в водохранилище так же не вытекает впустую. Соответственно, в областном масштабе появилась возможность постоянно поддерживать силу тока на высоковольтной линии, необходимой для производства», - сказал Н.Аманов.

Специалисты говорят, что все рабочие камеры вставлены из негорючего железа. Ранее они были из чугуна.

Общая стоимость проекта-75 миллионов евро.