Казахстан перейдет на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - В Казахстане на дистанционное обучение будут переведены учреждения среднего образования, сказал вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, передает в четверг Trend.

По его словам, в рамках выполнения превентивных мер для недопущения распространение инфекции коронавируса в Казахстане, в стране предусмотрен ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года.

«С 16 марта обеспечены максимальный перевод на дистанционное обучение объектов технического и профессионального среднего образования (ТИПО) при наличии технической возможности, в том числе, проведение всех видов оценки знания», - сообщил Тугжанов.

Он также отметил, что в Казахстане будет введено ограничение на международное пассажирское сообщение со странами категории 1А (Китай, Италия, Южная Корея, Иран) и 1Б (Германия, Испания, Франция), 2 (Швейцария, Великобритания и Нидерланды) и 3 (Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США).

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.