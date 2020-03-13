Казахстан отменил Астанинский экономический форум из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - Казахстан отменил проведение ежегодного Астанинского экономического форума (АЭФ) в связи с угрозой распространения коронавируса, передает в пятницу Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Напомним, как отметил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, начиная с 13 марта 2020 года в стране вводится запрет на проведение массовых, спортивных мероприятий, конференций и других подобных мероприятий.

Изначально планировалось, что АЭФ будет проведен в рамках Министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), которую планировалось провести в Нур-Султане 8-11 июня 2020 года.

Однако, как ранее заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана – министр финансов Алихан Смаилов, Министерская конференция ВТО также была отменена в рамках запрета на проведение массовых мероприятий.

Таким образом, проведение АЭФ было отменено.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 134 818 человек, 4 984 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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