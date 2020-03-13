В Казахстане подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Казахстане подтверждены первые два случая заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает в пятницу Trend со ссылкой на казахские СМИ.

«Как известно, мы три месяца вели борьбу с коронавирусом. Все необходимые мероприятия предпринимали, чтобы не допустить проникновения вируса в страну. Однако, сегодня у двух наших граждан, прибывших из Германии, выявлен коронавирус», - сказал Биртанов.

Он сообщил, что на данный момент пациенты находятся в Алматы, они помещены в инфекционный стационар, клинические симптомы у них отсутствуют, чувствуют себя хорошо.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 134 818 человек, 4 984 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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