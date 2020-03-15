В Казахстане увеличилось число подтвержденных случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Казахстане зарегистрировано два новых случая инфицирования новым видом коронавируса (COVID-19), сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передаёт в воскресенье Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По словам Биртанова, одним из данных случаев заражения стал супруга пациента, прилетевшего 12 марта из Милана в Нур-Султана, в вторым - прилетевший 14 марта из Южной Кореи пассажир.

«Сегодня утром было дополнительно зарегистрировано двое пациентов. Это женщина 1959 года рождения. Находится в городе Алматы в инфекционной больнице. Она является супругой ранее госпитализированного пациента, из категории близких контактов, они были своевременно изолированы по прибытию из города Москвы. Все близкие контакты установлены и изолированы. Пока только у данной пациентки из близких контактов подтвержден диагноз, по другим диагноз отрицательный», - сказал министр.

Второй пациент, по его словам, прибыл рейсом из Сеула.

«Второй пациент – это мужчина 1995 года рождения, прибыл рейсом Алматы – Сеул вчера. И все 130 пассажиров с этого рейса, за исключением тех, кто транзитом улетел из Казахстана, все пассажиры госпитализированы в инфекционный стационар, в том числе, близкие контакты. В город никто не пошел», - сказал Биртанов.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составило восемь человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране, на этот раз в столице - городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 156 932 человек, 5 839 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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