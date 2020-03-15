В Казахстане введён режим чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Казахстане постановлением президента страны Касым-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, передаёт в воскресенье Trend со ссылкой на постановление.

Согласно сообщению, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Казахстана на всей территории страны чрезвычайное положение на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года на срок до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года.

Указом президента постановляется:

- создать на период чрезвычайного положения Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан.

- ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) ограничить функционирование крупных объектов торговли;

3) приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

4) ввести карантин, осуществить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия;

5) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

6) установить ограничения на въезд на территорию Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы, а также членов делегаций международных организаций.

- Генеральному Прокурору Казахстана обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом.

6. Правительству Республики Казахстан:

1) выделить необходимые средства из резерва Правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения;

2) усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также меры ответственности указанных лиц;

3) совместно с центральными и местными государственными органами принять иные меры по реализации настоящего Указа в целях недопущения распространения коронавируса COVID-19 на территории Республики Казахстан.

Напомним, согласно последним данным общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составило восемь человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране, на этот раз в столице - городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 156 932 человек, 5 839 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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