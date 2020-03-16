В Казахстане зафиксирован 10-й случай инфицирования коронавирусом

Казахстан 16 марта 2020 17:41 (UTC+04:00)
В Казахстане зафиксирован 10-й случай инфицирования коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Казахстане зафиксирован десятый случай заражения инфекцией коронавируса, сказал официальный представитель министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, передает в понедельник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По словам Ахметшарипа, случай зафиксирован в городе Алматы. Зараженная прилетела из Стамбула (Турция) 15 марта 2020 года. Девушка 1986 года рождения прилетела в Казахстан 15 марта рейсом Стамбул – Алматы.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составило 10 человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране, на этот раз в столице - городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 169 387 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 148 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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