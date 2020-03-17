В Казахстане число случаев инфицирования коронавирусом удвоилось

БАКУ/Trend/ - В столице Казахстана Нур-Султане зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

«Ранее сегодня утром мы информировали о трех новых пациентах в Алматы. Также сообщаем о новых 14 пациентах, зарегистрированных в Нур-Султане. Эти пациенты помещены на карантин, где подтвержден диагноз», - сказал Биртанов.

Как отметил министр, контактные лица определены, проводится изоляция.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране составило 27 человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 182 406 человек, 7 154 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 155 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @nargiz_sadikh