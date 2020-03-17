Столицу Казахстана могут закрыть из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - Акимат столицы Казахстана, Нур-Султана, рассмотрит вопрос о закрытии города, сказал официальный представитель министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По его словам, вопрос связан с выявлением 14 новых случаев коронавируса в городе. Решение по вопросу ожидается сегодня (17 марта 2020 года).

Как сообщил Ахметшарип, все 14 заболевших прилетели в Казахстан из различных стран.

«Более детальную информацию вам сообщит акимат во время их брифинга. Среди них есть самообращенцы, которые позвонили по номеру 103 и вызвали скорую помощь», - сказал он.

Комментируя вопрос о том, какие меры будут приняты с учетом роста заболевших, Ахметшарип ответил: «По плану «Б» местные органы власти сегодня будут принимать решения. Ждем от них новостей. Возможно, даже закроют город».

Напомним, несколько часов назад стало известно о регистрации 14 новых случаев заражения коронавирусом в Нур-Султане.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране составило 27 человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 182 406 человек, 7 154 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 155 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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