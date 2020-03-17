В Казахстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией

БАКУ /Trend/ - В Казахстане зарегистрирован 33-й случай заражения коронавирусной инфекцией, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Сообщается, что новый случай заражения зарегистрирован в Нур-Султане.

Таким образом из 33 зарегистрированных на данный момент случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане 18 случаев приходится на Нур-Султан, еще 15 на город Алматы.

Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года в двух городах Казахстана – Нур-Султан и Алматы – вводится режим карантина.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 182 406 человек, 7 154 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 155 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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