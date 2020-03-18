На госгранице Казахстана заработают санитарно-карантинные пункты в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - На пропускных пограничных пунктах Казахстана будут созданы санитарно-карантинные пункты, передает в среду Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Сообщается, что список пунктов пропуска, где будут созданы специальные карантинные зоны, будет утверждён Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана.

Кроме того, будет рассмотрена возможность временного закрытия отдельных пунктов пропуска.

Всего на государственной границе Казахстана существует 51 автомобильный пункт пропуска, из них 37 - на границе Евразийского экономического союза и 14 - на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном.

Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом граждан Казахстана составляет 35.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 198 543 человек, 7 988 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 166 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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