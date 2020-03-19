В Нур-Султане закроют все магазины, кроме продуктовых

Казахстан 19 марта 2020 21:13 (UTC+04:00)
В Нур-Султане закроют все магазины, кроме продуктовых

Все магазины, кроме продуктовых, а также салоны красоты, рестораны и автомобильные рынки закроют в Нур-Султане на время карантина из-за коронавирусной инфекции, говорится в постановлении мэрии казахстанской столицы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Казахстане подтверждены 44 случая коронавируса, из них в Алма-Ате – 19, в Нур-Султане – 25. С понедельника в стране действует режим чрезвычайного положения. В четверг в Нур-Султане и Алма-Ате введен карантин.

Из решения, опубликованного на сайте мэрии, следует, что собственникам продовольственных торговых сетей, супермаркетов, магазинов при жилых домах и рынков, реализующих продовольственные товары, следует обеспечить бесперебойную работу объектов в штатном режиме с обязательным соблюдением санитарных и дезинфекционных мер, а также обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников и установку санитайзеров.

Необходимо приостановить деятельность крупных торговых объектов, за исключением продовольственных отделов, аптек и расчетно-кассовых отделений банков, работа которых должна быть продолжена в штатном режиме. Следует также приостановить работу ресторанов, кафе, фудкортов, столовых, лобби-баров в отелях, но оставить им возможность принимать заказы онлайн и делать доставку.

Кроме того, не будут работать объекты сферы услуг (центры косметологии, салоны красоты), а также непродовольственные объекты торговли, автосалоны и авторынки, но им разрешено принимать заказы онлайн и осуществлять доставку.

Собственникам объектов малого и среднего бизнеса, деятельность которых не приостановлена на период карантина, необходимо обеспечить усиление санитарных и дезинфекционных мер. "Обеспечить функционирование гостиничных комплексов, отелей, хостелов, апартаментов, аптек, медицинских центров, стоматологий в штатном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер", - говорится в постановлении.

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