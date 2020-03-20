В Казахстане окажут поддержку МСБ в период режима ЧП

БАКУ /Trend/ - В Казахстане для поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в период введённого в стране режима чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса будет обеспечено льготное кредитование, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Twitter президента страны.

О соответствующем поручении на своём Twitter аккаунте сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Для поддержки МСБ, пострадавшего от коронавируса, поручаю Нацбанку совместно с Агентством по регулированию финрынка обеспечить льготное кредитование оборотного капитала субъектов МСБ на сумму 600 миллиарда тенге сроком на один год по ставке для заемщика восемь процентов", - написал Токаев.

По его словам Национальный банк страны обязан обеспечить четкий механизм доведения средств до конечного заемщика.

"С учетом роста финансирования программы «Экономика простых вещей» объем поддержки отечественного бизнеса составит 1 триллион тенге. Правительство отвечает за целевое использование выделяемых средств", - сообщил Токаев.

Напомним, что в Казахстане, постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

Согласно последним данным, общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане достигло 49 человек.

(Автор:Наргиз Садыхова)