В Казахстане рассмотрят возможность закрытия крупных населенных пунктов из-за угрозы коронавируса

Казахстан 23 марта 2020 13:30 (UTC+04:00)
В Казахстане рассмотрят возможность закрытия крупных населенных пунктов из-за угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Казахстане в ближайшее время необходимо определиться с необходимостью закрытия других крупных населенных пунктов, сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Об этом Токаев сказал на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению.

По его словам, чтобы предотвратить «лавинообразное» распространение инфекции, необходимо ужесточить изоляционные меры.

«С учетом постоянно поступающей информации, негативного и позитивного опыта других стран, следует продолжать готовить нашу медицинскую систему к любому варианту развития ситуации. Успокаиваться и говорить, что мы сделали все возможное, нельзя. По столице и Алматы важно обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресечь возможность проникновения в города пешком. В ближайшее время нужно определиться с необходимостью закрытия других крупных населенных пунктов», - сказал Токаев.

Он также отметил, что следует максимально ограничить выход на работу и обеспечить режим домашней изоляции.

«Пришла пора временно закрыть все центры обслуживания населения по стране, обеспечив при этом возможность получать все услуги онлайн. Должны неукоснительно выполняться требования по санитарной обработке тех общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Никаких «экономий» и «оптимизаций» здесь быть не должно. Госкомиссия также должна определить порядок привлечения Вооруженных сил к дезинфекции улиц в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и других крупных городах», - сказал Токаев.

Он также отметил необходимость введения дополнительных ограничений на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны.

«Должен быть обеспечен карантин для всех лиц, прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том числе из стран Евразийского экономического союза. Важно усилить контроль за прибывающими чартерными рейсами», - сказал Токаев.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

Согласно последним данным, общее количество инфицированных коронавирусом в Казахстане достигло 61.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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