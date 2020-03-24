В мегаполисе Казахстана подтвержден первый случай заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Казахстане в городе Шымкенте зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Таким образом, во всех трех мегаполисах страны – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте – зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса. Отметим, что это шестой случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксированный в Казахстане за 24 марта.

Так, согласно последним данным в Казахстане подтверждено 69 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане – 35 случаев, городе Алматы – 29 случаев, городе Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, городе Шымкенте - 1 случай.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова)