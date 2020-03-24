В двух областях Казахстана впервые зарегистрированы случаи заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Еще в двух областях Казахстана впервые зарегистрированы факты инфицирования коронавирусной инфекцией, передает во вторник Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Казахстана.

Согласно информации, случаи инфицирования были зарегистрированы в Жамбылской и Северо- Казахстанской областях – по одному случаю. Также, новый случай инфицирования был зарегистрирован в городе Нур-Султане. Отметим, это девятый случай инфицирования коронавирусом подтвержденный в Казахстане 24 марта 2020 года.

Таким образом, согласно последним данным в Казахстане подтверждено 72 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 36 случаев, Алматы – 29 случаев, Караганде – два случая, Алматинской области – один случай, Актюбинской области – один случай, Шымкенте – один случай, Жамбылской области – один случай, Северо-Казахстанской области – один случай.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова)