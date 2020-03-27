В Атырауской области Казахстана зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Атырауской области впервые зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

В области были зафиксированы три случая инфицирования коронавирусной инфекцией.

В целом в период с 00:00 до 12:00 (GMT +6) 27 марта 2020 года в Казахстане были зафиксированы 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией: три - в Атырауской области и 8 - в городе Алматы, где на данный момент официально подтверждены 20 очагов заражения по городу.

Таким образом, по состоянию на 12:00 (GMT +6) 27 марта, в Казахстане подтверждены 124 случая заражения коронавирусом. Из них на город Нур-Султан приходятся 60 случаев, Алматы – 48 случаев, Караганду - 4 случая, Жамбылскую область - 3 случая, Атыраускую область - 3 случая, Шымкент - 2 случая, Алматинскую область - 1 случай, Актюбинскую область - 1 случай, Северо-Казахстанскую область - 1 случай, Акмолинскую область - 1 случай. Стоит отметить, что коронавирус теперь зафиксирован во всех трех мегаполисах Казахстана и в шести из 14 областей страны.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число зараженных новым видом коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 124 человек.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова)