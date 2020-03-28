Число зараженных коронавирусом превысило 200 человек в Казахстане

БАКУ/Trend/ - Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане достигло 204 человек, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

По состоянию с 00:00 по 12:00 (GMT +6) на 28 марта 2020 года, в Казахстане были зафиксированы 54 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 42 случая в Нур-Султане, 3 - в Алматы, 2 - в Восточно-Казахстанской области, 2 - в Акмолинской области, 3 - в Алматинской области, 1 - в Кызылординской области и 1 - в Атырауской области.

Таким образом, из 204 случаев регистрации коронавируса в Казахстане, на Нур-Султан приходится 117 случаев, Алматы - 58 случаев, Караганду - 4 случая, Жамбылскую область - 3 случая, Атыраускую область - 4 случая, Акмолинскую область - 5 случаев, Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанскую область - 2 случая, Алматинскую область - 4 случая, Актюбинскую область - 1 случай, Северо - Казахстанскую область - 1 случай, Павлодарскую область -1 случай, Мангистаускую область - 1 случай, Кызылординскую область - 1 случай.

Следует отметить, что коронавирус теперь зафиксирован во всех трех мегаполисах Казахстана и в 9 из 14 областей страны.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)