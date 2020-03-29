Новые случаи инфицирования коронавирусом подтверждены в Казахстане
БАКУ /Trend/ - В Казахстане зафиксированы 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.
Сообщается, что из них 11 случаев пришлись на город Нур-Султан, а три - на город Алматы.
Отметим, в период с 00:00 по 15:00 (GMT +6) 29 марта в Казахстане было зафиксировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 27 в городе Нур-Султан, 8 – в Алматы, 1 случай - в Атырауской области, 1 случай - в Кызылординской области. Таким образом, общее число заражений коронавирусной инфекцией в Казахстане составило 265.
Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.
Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
Ниже приведена таблица в связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:
|
Всего заболели
|
Всего выздоровели
|
Всего скончались
|
Нур-Султан
|
162
|
13
|
Алматы
|
67
|
5
|
Шымкент
|
2
|
Акмолинская область
|
6
|
1
|
Актюбинская область
|
1
|
Алматинская область
|
4
|
Атырауская область
|
6
|
ВКО
|
2
|
Жамбылская область
|
3
|
ЗКО
|
Карагандинская область
|
7
|
Костанайская область
|
Кызылординская область
|
2
|
Мангистауская область
|
1
|
Павлодарская область
|
1
|
СКО
|
1
|
Туркестанская область
|
ИТОГО
|
265
|
18
|
1
(Автор: Наргиз Садыхова)